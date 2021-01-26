1006 إصابات جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 254 ألفا و822 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 244 ألفا و446 حالة،بعد تسجيل 1050 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3096 حالة عقب تسجيل 25 وفاة جديدة منذ أمس الإثنين، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 7 آلاف و323 حالة.