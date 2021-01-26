الأنبا بشارة يستقبل وفد المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، وفد المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، وذلك بمقر المطرانية، بحضور القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، والقمص يونان إستمالك، راعي كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، ولفيف من الآباء الكهنة والعلمانيين، والدكتورة هدى شحاتة، رئيس العلاقات العامة بالمنظمة، والسيد جمال العربي، وأعضاء اللجنة.وألقت الدكتورة هدى شحاتة كلمة تعريف بالمنظمة ودورها بالمجتمع، وأهمية هذا اللقاء والتي أعلنت فيه باسم الهيئة اختيار نيافة الأنبا بشارة جودة، أفضل شخصية مجتمعية مميزة لهذا العام، نظرًا لما يقوم به نيافته من خدمات إنسانية ونشر الوعي وثقافة التسامح.وألقى نيافته كلمة شكر فيها الهيئة، مشيرًا إلى دور الكنيسة الكاثوليكية في نشر الوعي واحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رسالة قداسة البابا فرنسيس حول الأخوة الإنسانية، وصوت الكنيسة الكاثوليكية على مثال القديس يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية، وأكد نيافته دور الكنيسة بمصر لما تقوم به من خدمات إنسانية للجميع.وقدمت الهيئة وسام الاحترام وشهادة تقدير لأفضل شخصية لهذا العام، وشهادة تقدير للقمص إبراهيم شفيق، والقمص يونان إستمالك.