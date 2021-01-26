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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصر تنظم بطولة العالم للرماية فبراير المقبل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:29 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة- في بيان اليوم- أن البطولة يشارك فيها 400 رام ورامية، يمثلون 31 دولة هي "الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، إيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".

وأضاف صبحى أن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر إحدى البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وقال إن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمي يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في أن تصبح مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.

وتابع: "استضافة مصر لعدد 30 دولة يؤكد ثقة العالم في الدولة، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية".
وطمأن وزير الشباب والرياضة كل الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق إجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبي كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.

من جانبه، أعرب حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة، التي سيكون فيها دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أوليمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي على جهوده في تذليل كل العقبات من أجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كل الإمكانات من أجل استضافة 30 منتخبًا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات احترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.

وأوضح حسني أن عدد المشاركين في البطولة سيصل إلى 400 مشارك ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هي "تراب، واسكيت". التراب يمثل مسابقات "المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال وفرق سيدات" أما الاسكيت فيمثل "مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال وفرق سيدات".

وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية أن مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 راميا ورامية من المؤهلين لأوليمبياد طوكيو.

وقال إن مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستسهم البطولة في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3 آلاف ليلة سياحية.

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