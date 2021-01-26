الجامعة العربية تنظم ورشة عمل «التحديات والآفاق» غدا

تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "التربية الإعلامية.. التحديات والآفاق"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر نظام الفيديو كونفرانس.وصرح وزير مفوض دكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، بأن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي انطلاقا من القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشتركة لمبادئ العمل الإعلامي العربي ومرتكزات الخطاب الإعلامي العربي ورسالته في الداخل والخارج، وعلى وجه الخصوص القرار الصادر بتاريخ 17 يوليو 2019 المتضمن الموافقة على عقد ورشة عمل حول موضوع التربية الإعلامية بهدف التعريف بالتجارب العربية والدولية الرائدة في مجال التربية الإعلامية، تحديد المشكلات والعوائق وطرق معالجتها، تبادل الخبرات بين الباحثين والمسؤولين، والخروج بخطة استراتيجية عربية للتربية الإعلامية.وتهدف هذه الورشة إلى توفير إطار معلوماتي معرفي مرجعي للإعلاميين، وتسعى إلى إبراز أهمية تبني التربية الإعلامية سواءً من قبل المؤسسات التعليمية أو من قبل مؤسسات المجتمع الأخرى، كذلك إبراز الدور المهم الذي يمكن أن يعكسه انتشار مبادئ التربية الإعلامية على الإعلام والمجتمع وتكريس حالة من الوعي حول مفهوم التربية الاعلامية والقدرة على التفاعل والتعامل بصورة مؤثرة وقادرة من خلال طرح العديد من الأسئلة حول سبل فهم الإعلام والتعامل مع التحديات في ظل ما تبثه وسائل الإعلام التقليدي منها والحديث، وما تنشره من صور وقناعات وأفكار.ومن المتوقع أن تشارك في أعمال هذه الورشة، الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية والتربوية في وزارات الإعلام والتربية والتعليم بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين بالإعلام التربوي في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، والإعلاميين العرب المشاركين في ورشة العمل، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية.وتناقش ورشة العمل 6 محاور أساسية، المحور الأول مفاهيم ومصطلحات عامة من خلال بيان المقصود بمفهوم التربية الإعلامية، وتطورها ومنطلقاتها وأهدافها ودور وسائل الإعلام العربي ومنظمات المجتمع المدني في مجال الوعي بالتربية الإعلامية وتشكيل الرأي العام، المحور الثاني الإطار العام للتربية الإعلامية من خلال بحث تقنيات القراءة النقدية للصورة وفك شفرات الرسائل الإعلامية وتربية الحس النقدي للرسائل الإعلامية، وقياسات الاستماع والمشاهدة والولوج للمعلومات بين البعدين الإعلاني والمهني والتعامل مع الإعلانات واستخدام الجسد كسلعة.ويتضمن المحور الثالث التلقي النقدي للمواد الإعلامية من خلال بحث قضايا الهوية الوطنية والتنشئة الاجتماعية في وسائل الإعلام والمصادر والوسائط التعليمية الخاصة بالتربية الإعلامية وإدماج التربية الإعلامية في البرامج التعليمية والأنشطة المدرسية الموازية ودور الآباء والإعلام المدرسي والتربوي في التربية الإعلامية وتكوين الأساتذة والمربين في مجال التربية الإعلامية، والمحور الرابع الأبعاد السوسيولوجية والتربوية للتربية الإعلامية: من خلال بحث منهجيات التربية الإعلامية وأدواتها وأولوياتها والتربية الإعلامية والتربية الجمالية والتربية الإعلامية في مواجهة مخاطر تكنولوجيا الإعلام، والممارسات الإعلامية، وأخلاقيات المهنة والاتجاهات المعاصرة في التربية الإعلامية وتحدياتها والتربية بالإعلام والتربية على الإعلام ورصد وتوثيق المواد الإعلامية الخاصة بالتربية الإعلامية، والمحور الخامس عرض التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال التربية الإعلامية، والمحور السادس مناقشات مفتوحة حول أدوات التربية الإعلامية ومناهجها.