رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالتركيز على الشعب.. «واشنطن بوست» تكشف توجه إدارة بايدن نحو إيران

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:17 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
طباعة
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد التفكير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، لافتة الي أن الأفضل هو التركيز على الشعب الإيراني.

وأشار التقرير، ان العديد من الدول المبرمة للاتفاق النووي في عام 2015، انتقدت كثيرًا اختراق إيران للاتفاقية وانتهاكها لنظام حقوق الإنسان في حين أن هذا لم يكن هدف الاتفاقية ابدأ.

وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووية في عام 2018، ووصفه له بأنه الأسوأ في تاريخ الويلات المتحدة الأمريكية، انخرطت إيران في حينها في أكثر عمليات قمع لا هوادة فيها للمواطنين الإيرانيين، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية قتل النظام المتظاهرين بشكل جماعي، واختطف المعارضين وأعدمهم، وسجن النقاد بوتيرة مذهلة، في غضون ذلك، كانت إدارة ترامب تراكم العقوبات تلو الأخرى، ما أدى فقط إلى زيادة معاناة الإيرانيين العاديين.

وذكر التقرير، انه بعد الإخفاق المذهل لما يسمى بحملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب، والتي لم تفعل شيئًا لعرقلة أسوأ سلوك للنظام، أصبح لدى بايدن الآن فرصة لبدء بداية نظيفة.

و شددت الصحيفة الامريكية على ضرورة البدء، بإعادة بناء برامج دبلوماسية عامة كانت خاملة لفترة طويلة بين البلدين، فضلًا عن تشجيع التبادلات الشعبية التي كانت نفس الأنواع من السياسات ضرورية لاستراتيجية الولايات المتحدة للحرب الباردة، والعمل على تقوية المجتمع المدني ومؤسساته.

فبعد أن شكل الإيرانيون ذات مرة أكبر عدد من الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية، خلال سنوات ترامب تضاءل إلى لا شيء تقريبًا، وبناءً على قرار بايدن بإلغاء حظر السفر الذي استهدف الإيرانيين بشكل غير متناسب، يجب على الإدارة أن توضح أنهم مرحب بهم مرة أخرى هنا وأن تسهل عملية التأشيرة.

كما يجب على "بايدن" إجراء إصلاحات شاملة لوسائل الإعلام التي تمولها الحكومة مثل خدمة صوت أمريكا بالنسخة الفارسية، والتي تراجعت مصداقيتها ومشاهدتها بين الإيرانيين بينما ازدهرت مصداقيتها ومشاهدتها في هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي