وفاة أسرة من 5 أفراد فى حريق شقة بالمرج

وفاة أسرة من 5 أفراد فى حريق شقة بالمرج
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:16 ص
هدير مصطفيطباعة
شهدت منطقة المرج، اليوم الثلاثاء، مأساة عندما توفيت أسرة مكونة من خمسة أفراد الوالدين وثلاثة أبناء في حريق داخل شقتهم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجار عمليات التبريد.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجار عمليات التبريد.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.