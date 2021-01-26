شراكة مصرية سودانية للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم وضع برنامج عمل بالتنسيق بين الجهاز ووزارة الصناعة والتجارة بدولة السودان؛ لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين؛ بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة وخاصة الحرف اليدوية والتراثية الأمر الذى يضمن استفادة أصحاب المشروعات من خدمات فعلية وملموسة في كلا البلدين.وأشارت «جامع»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، ومنها تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين، ما يؤدى إلى زيادة التبادل التجاري ومساعدة أصحاب هذه المشروعات فى تسويق منتجاتهم بشكل أكبر، كما ينظم الجانبان زيارات دورية للوقوف علي أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه هذه المشروعات والمشاركة في الخبرات بين الجانب المصري والسوداني، وعرض تجربة جهاز تنمية المشروعات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة عن طريق تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة من خلال إنشاء وحدات الشباك الواحد، والمشاركة في وضع التشريعات المنظمة لعمل قطاع المشروعات الصغيرة، بما يضمن سهولة تأسيسها وحصول أصحابها على الخدمات المختلفة.وأضافت أن برنامج العمل يتضمن أيضًا قيام جهاز تنمية المشروعات بنقل خبرته للجانب السوداني في تنفيذ برامج محددة لتنمية المشروعات الصغيرة لدراستها، وبحث إمكانية تنفيذها بالسودان ومنها برامج ريادة الأعمال التى تهدف لتعريف الشباب بكيفية إقامة المشروع، وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى استعراض تجربة الجهاز في تنفيذ مشروع «قرية واحدة منتج واحد»، الذي اعتمد على توفير فرص عمل باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بالبيئة المحلية، ودعم القرى والتجمعات الصناعية والانتاجية الموجودة بها ومساعدتها في تطوير منتجاتها وتسويقها وأيضا عرض خبرات الجهاز في تفعيل ووضع نظم لألية الشكاوي وخدمة العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة او الشباب الراغب في اقامة مشروعات بالإضافة الي نقل تجربة مصر الرائدة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومردودها الاقتصادي في التوفير علي اصحاب المشروعات الصغيرة في النقل وتوزيع منتجاتهم، وأن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على الاستفادة من خبرات الجانب السوداني في مجال التصنيع الزراعي والعديد من الصناعات اليدوية والحرفية.ومن جانبه، أوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة العمل تتضمن التركيز على تطوير قطاع الصناعات التراثية في كلا البلدين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير الصناعات اليدوية والحرفية المميزة، والاعتماد على إنشاء وتشغيل الحاضنات التراثية لتوفير البيئة المناسبة لنموها وتنظيم المعارض المشتركة والمتخصصة فى المنتجات التراثية المميزة، ما يساعد أصحاب المشروعات على التوسع فى تسويق منتجاتهم ويساعد أصحاب الحرف على التعرف على أنواع مختلفة من المنتجات اليدوية وطرق تصنيعها.وأضاف أن الجهاز سيعمل على نقل خبرته للجانب السودانى في مجال تعبئة الموارد المالية، بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.