إصابات كورونا في أرمينيا تتخطي الـ 166 ألفًا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 166 ألفا و232 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان، نقلته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية، على موقعها الإلكتروني- أن 472 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 155 ألفا و404 حالات.وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 3 آلاف و52 شخصا بعد تسجيل 5 وفيات جديدة أمس، فيما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 758 حالة.