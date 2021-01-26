رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات ترصد تهديدات الحوثيين لأمن المنطقة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:14 ص
الحوثيين
الحوثيين
أ ش أ
طباعة
تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ما تفعله مليشيا الحوثي من تهديداتها لأمن واستقرار المنطقة واستهدافها المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية.

فقالت صحيفة (الخليج) تحت عنوان (خيارات الحوثي المدمرة) إن مليشيا الحوثي مستمرة في ارتكاب وممارسة أفعال تضر الأمن العام وتهدد الدول في الوقت الذي يطالب فيه العالم بتقديم حسن نوايا، ومواقف تعزز فرص تحقيق السلام في اليمن، وزادت أفعالها في الأسابيع الأخيرة الهجمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذها ضد المملكة العربية السعودية، معرّضة حياة المدنيين للخطر، مستخدمة في ذلك الصواريخ الباليستية، والطائرات بلا طيار المفخّخة، وتلغيم البحار، بهدف تعطيل حركة التجارة الدولية.

وأكدت الصحيفة أن تحقيق السلام المنشود لليمن لا يمر بكل تأكيد من بوابة الإرهاب، وانطلاقًا من هذه الحقيقة يقف العالم كله مع الاستقرار وضد التهديدات التي تتعرض لها السعودية، وهو ما يتجسد في المواقف المعلنة من كافة دول العالم، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي دانت سلوك الجماعة.

من جانبها، أكدت صحيفة (الوطن) تحت عنوان (إرهاب الحوثي يهدد المنطقة) أن نتائج صواريخ مليشيات الحوثي الإرهابية لا يقتصر على التهديد والاعتداء المتواصل من خلال محاولات استهداف المملكة العربية السعودية فقط، بل يتأكد منها كما بينت دولة الإمارات أنها تعكس خطر الانقلاب في اليمن على المنطقة برمتها.

وأشارت إلى أن محاولات استهداف المليشيات للسعودية فعل إجرامي قميء وفق جميع القوانين وهذا يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا في مواجهة كافة محاولات تهديد المنطقة التي تعتبر الأهم في العالم، وتضاف إلى السجل المخزي لجرائم مليشيات الحوثي سواء في الداخل اليمني أو تجاه الجوار والملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر من أهم الممرات البحرية حول العالم.

وأضافت أن تهديد المملكة العربية السعودية بالصواريخ والتي تبين تورط إيران السافر فيها، يعكس مدى ما تتعرض له المنطقة من تهديد لأن كل استهداف للمملكة هو تعد على أمن المنطقة برمته لما يمثله أمن المملكة من أساس للاستقرار فيها، وبالتالي فإن العالم اليوم الذي يعي سبب الأزمة اليمنية عليه ان يتعامل معها بشكل مباشر عبر كل ما يحفظ أمن اليمن ويمنع من تحويله إلى قاعدة إيرانية تستهدف الجوار.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»