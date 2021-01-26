اتحاد المنتجين: الدواجن تواصل انخفاضها.. وثبات أسعار البيض

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تواصل انخفاضها، حيث انخفضت من 22 إلى 20 جنيها، تصل للمستهلك بـ25 جنيها.وقال في تصريحات للدستور، إن السوق شهد هذا الانخفاض رغم ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، ليصل الطن بالسوق المحلي خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 8 آلاف جنيه نتيجة وقف الأرجنتين لتصدير خامات الأعلاف وسعي الصين لجمع خامات الأعلاف من الأسواق العالمية.وأضاف أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة 35% رغم أن الأرجنتين بدأت مؤخرا في فتح التصدير للخارج مما أدى إلى تراجع طفيف في البورصات العالمية وعلى أمل أن يستمر الانخفاض في أسعار خامات الأعلاف خلال الفترة المقبلة، حيث أن الزيادة في أسعار الذرة وفول الصويا أثر بالسلب على أسعار الأعلاف، وأدى إلى امتناع المربين عن دخول دورات جديدة بسبب غلاء الأعلاف وانخفاض القوة الشرائية للدواجن بسبب فيروس كورونا الذي ضرب اقتصاد العالم.وأوضح أن سعر كرتونة البيض ثابتة عند 34 جنيها، رغم تراجع الكميات المعروضة في السوق نتيجة انخفاض الاستهلاك وأن هناك مربين خرجوا من العملية الإنتاجية والتربية لبيض المائدة بسبب السوق.