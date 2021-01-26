الحزب الشيوعي الفيتنامي يشيد بالاقتصاد خلال افتتاح المؤتمر الوطني

أشاد رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي بالنجاح الاقتصادي للبلاد ومواجهتها للوباء اليوم الثلاثاء في خطاب استمر 75 دقيقة خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر.وألقى نجوين فو ترونج خطابه أمام 1578 مندوبا من مختلف صفوف الحزب.وقال ترونج في تعليقاته بشأن التقدم الذي أحرزته فيتنام منذ المؤتمر الأخير في عام:2016 "تتطور بلادنا بسرعة وبشكل مستدام، مما يعزز ثقة الناس في الحزب والدولة والنظام الاشتراكي".وأضاف ترونج: "لقد تحسنت جودة النمو، واستقر الاقتصاد، وتم التحكم في التضخم".يعقد المؤتمر كل خمسة أعوام، ويستمر هذه المرة حتى 2 فبراير.وسوف تحدد فيتنام السياسات الرئيسية للأعوام الخمسة المقبلة، وسوف تعين رئيسا جديدا للحزب ورئيسا للبلاد ورئيسا للوزراء ورئيسا للجمعية الوطنية.