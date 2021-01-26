روسيا تضاعف رسوم صادرات القمح والحبوب الأخرى

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما لزيادة رسوم صادرات القمح، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل؛ وذلك لتثبيت أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.وأوضحت وسائل إعلام روسية - اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان الحكومة الروسية- أن المرسوم ينص على زيادة رسوم صادرات القمح ضمن الحصة المسموح بتصديرها إلى 50 يورو للطن،، مضيفة أنه تم فرض رسوم على صادرات الذرة (25 يورو للطن) والشعير (10 يورو للطن).يُذكر أنه في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، حيث تم وضع حصص محددة لتصدير القمح والشعير والذرة، منها تصدير 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو القادم.وكان قد تم في نهاية العام الماضي فرض رسوم على تصدير القمح ضمن حصة التصدير عند 25 يورو للطن، ما يعني أن الرسوم بناء على قرار الحكومة الروسية الجديد قد تضاعفت (ارتفعت من 25 يورو حتى 50 يورو للطن).