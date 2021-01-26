غدًا.. «المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين لـ8 نقابات فرعية

تعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدًا الأربعاء 27 يناير الجاري، لنقابات المنيا- شمال أسيوط- جنوب أسيوط- سوهاج- قنا- الوادي الجديد- الأقصر- أسوان.ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر - بجوار قسم الأزبكية - رمسيس.وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى: المنيا- شمال أسيوط- جنوب أسيوط، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحًا، بينما المجموعة الثانية سوهاج- قنا- الوادي الجديد- الأقصر- أسوان، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحًا.