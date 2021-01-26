إنشاء 11 محطة تحلية مياه و500 بئر لخدمة المجتمعات الصحراوية في 2020

نجح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام 2020، في إنشاء 11 محطة تحلية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، الشلاتين، رأس سدر والمغرة بطاقة 950 م3 يوم تعمل بالطاقة الشمسية، علما بأنه لأول مرة في مصر يتم تصنيع أغشية تحلية المياه محليا.جاء ذلك في (إنفوجراف) أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، يوضح دور مركز بحوث الصحراء، في تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المجتمعات المحيطة خلال عام 2020.ووفقا للإنفوجراف، فإنه فى مجال خدمة المجتمعات المحلية الصحراوية، تم تنفيذ 420 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 1600 مزارع ومهندس زراعي في المناطق الصحراوية، فضلا عن 800 حقل إرشادي نموذجي مجاني لمحاصيل الشعير، القمح، الأرز في الوادي الجديد ومطروح وسيوة استفادت منها 4800 أسرة بإجمالي 24 ألف فرد.وقام المركز على مدار 2020 بتوزيع 150 ألف شتلة من الزيتون واللوز والمورينجا على 2000 من مزارعي مطروح، الطور، الشيخ زويد بالمجان.وخلال عام، أنشأ المركز 500 بئر لحصاد وتخزين مياه الأمطار في مناطق الزراعة بمطروح لتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلى وسقاية الحيوانات، وكذلك ساهم المركز في إعداد الدراسات لمساحة إجمالية 1.9 مليون فدان، حول أعمال تصنيف الأراضي ومدى صلاحيتها للزراعة واقتراح التراكيب المحصولية لها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.ونفذ المركز 50 قافلة بيطرية مجانية لعلاج الإبل والأغنام والماعز المتأقلمة للظروف البيئية الصحراوية الهشة، كما استفاد من خدمات التلقيح الاصطناعي للإبل حوالي 120 مربى إبل بالساحل الشمالي الغربي، ما ساهم في زيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.