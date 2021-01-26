31 يناير.. انتهاء فترة تلقي طلبات النقل للعمل بالشهر العقارى

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، تلقي طلبات موظفى الجهاز الإدارى بالدولة للتعيين فى 12 وظيفية بالشهر العقارى والتوثيق، وذلك بعد إعلات الوزارة عن حاجتها لموظفين من الجهاز الإدارى للعمل بالشهر العقارى.وأعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية وفتحت الوزارة باب التقدم اعتبارا من 1 حتى 31 يناير، من خلال إرسال الطلبات باسم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق على عنوان الوزارة الكائن بالدور الرابع بوزارة العدل، بميدان لاظوغلى.