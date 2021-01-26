السعودية: نتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في إفريقيا، وذلك وفقا لما نقلته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.وأضاف الجدعان، في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الإفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج "كوفاكس"، وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.