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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوتيريش»: العالم دخل في أسوأ أزمة اقتصادية منذ 100 عام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:22 ص
أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
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قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا، دخل في أسوأ أزمة اقتصادية خلال الـ100 عام الماضية، مضيفًا أنه توفى أكثر من مليوني شخص بسبب الوباء.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة أدرجت بجدول أعمال منتدى دافوس ونشرها مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوباء كشف مشاكل عالمية، مثل عدم المساواة بين البشر والبلدان، وعدم استقرار أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

ووصف "جوتيريش" عالم اليوم بكلمة واحدة هي "الهشاشة"، مضيفًا "أن لدى العالم في عام 2021 فرصة فريدة لاستخدام التعافي من الوباء للانتقال من حالة الهشاشة إلى المتانة"، وتابع: أرى أن دخول الحرب ضد الطبيعة يؤدي إلى أن الطبيعة توجه لنا ضربة الرد، داعيًا العالم للحوار والتعاون في هذا المجال، والحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمدن للعمل معًا.

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