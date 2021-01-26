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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 26 سفينة بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:06 ص
ميناء
ميناء
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و96 شاحنة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 490 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2002 حاوية "مكافئة".

وأوضح المركز- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106 آلاف و670 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65 ألفا و14 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و988 طنا لتشمل 2380 طن رمل، و17 ألفا و82 طن ميثانول، و1707 أطنان ملح، و5 آلاف و419 طن فوسفات، و400 طن زيت.

وأشار إلى أن واردات البضائع العامة بلغت 58 ألفا و679 طنا، وتضمنت 23 آلاف و18 طن ذرة، و4 آلاف و306 أطنان حديد، و3 آلاف و673 طن خردة، و5 آلاف و56 طن فول صويا، و1334 طن خشب زان، و1950 طن زيت طعام، و7 آلاف و2 طن بروبان، و12 ألفا و340 طن قمح.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 765 حاوية "مكافئة"، وتحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات، والسعودية، والأردن، وأسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وروسيا، ومالطا، والهند، وهولندا، وسلوفينيا، وإنجلترا، وسنغافورة.

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