رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجد و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:05 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة مستمرة في افتتاح ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي توفر حياة كريمة للمواطنين، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لعدد ٣ محطات للصرف الصحي ومسجد بمركز قطور، بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس عبد السلام بركات رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.

بدأ محافظ الغربية الافتتاحات بافتتاح محطة رفع عزبة الفار بمركز قطور بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيه، والتي تخدم ٤٠٠٠ مواطن بطول ٤٠٠٠ مط للشبكات وطول ١٦٠٠ مط لخطوط الطرد.

كما افتتح محافظ الغربية محطة الرفع بقرية العياري والتي تخدم ٨٠٠٠ مواطن بقرى (منشأة العياري - بطاح ومجهاد - كفر العرب - ناشد سمعان - عزبة رشدي) بمركز قطور، وتحتوي المحطة على عدد (٢) محطة رفع بطول شبكات ١٣٨٩٢ مط وطول ٢٦٠٥ مط لخطوط الطرد و٩٥٠ وصلة منزلية، وتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية ٦٣ مليون و٦٨٠ ألف جنيه.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع كفر أحمد شلبي بمركز قطور والتي تخدم ١١١٢ مواطن، تحتوي المحطة على عدد (١) محطة رفع قدرة (١٥ لتر ث) بطول شبكات ٤٤٦٨ مط وطول ٢١٠٠ مط لخطوط الطرد و٢٧٧ وصلة منزلية.

واختتم المحافظ افتتاحات مركز قطور بافتتاح مسجد الصفا بقرية صرد والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من أهالي القرية بإجمالي تكلفة ٦ مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز.

موضوعات متعلقة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»