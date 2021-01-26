محافظ الغربية يفتتح مسجد و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة مستمرة في افتتاح ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي توفر حياة كريمة للمواطنين، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لعدد ٣ محطات للصرف الصحي ومسجد بمركز قطور، بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس عبد السلام بركات رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.بدأ محافظ الغربية الافتتاحات بافتتاح محطة رفع عزبة الفار بمركز قطور بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيه، والتي تخدم ٤٠٠٠ مواطن بطول ٤٠٠٠ مط للشبكات وطول ١٦٠٠ مط لخطوط الطرد.كما افتتح محافظ الغربية محطة الرفع بقرية العياري والتي تخدم ٨٠٠٠ مواطن بقرى (منشأة العياري - بطاح ومجهاد - كفر العرب - ناشد سمعان - عزبة رشدي) بمركز قطور، وتحتوي المحطة على عدد (٢) محطة رفع بطول شبكات ١٣٨٩٢ مط وطول ٢٦٠٥ مط لخطوط الطرد و٩٥٠ وصلة منزلية، وتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية ٦٣ مليون و٦٨٠ ألف جنيه.وتابع المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع كفر أحمد شلبي بمركز قطور والتي تخدم ١١١٢ مواطن، تحتوي المحطة على عدد (١) محطة رفع قدرة (١٥ لتر ث) بطول شبكات ٤٤٦٨ مط وطول ٢١٠٠ مط لخطوط الطرد و٢٧٧ وصلة منزلية.واختتم المحافظ افتتاحات مركز قطور بافتتاح مسجد الصفا بقرية صرد والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من أهالي القرية بإجمالي تكلفة ٦ مليون جنيه.رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز.