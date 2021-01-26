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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18 ألفًا و241 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:15 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت السلطات الصحية الروسية 18 ألفًا و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و756 ألفًا و931 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 564 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة،؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 70 ألفًا و482 شخصًا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2317 إصابة و70 وفاة جديدة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ1510 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن 23 ألفًا و798 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 3 ملايين و174 ألفًا و561 شخصًا.

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