الوقار مع الأناقة.. أفضل لحظات الموضة لكامالا هاريس (صور)
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:54 م
مارسيل نظميطباعة
على الرغم من أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترتدي في أغلب الأحيان بدلات رسمية وقورة، محاولة توصيل رسائل من خلال ما تقوله وليس ما ترتديه، إلا أن هناك أوقات كثيرة ظهرت بكامل أناقتها، وارتدت فساتين ملفتة، وفي الحالتين نجحت "كامالا" في اثبات أن اختيارات الأسلوب المدروس للأزياء يمكنها أن تجعل الكلمات القوية أكثر تأثيرًا، وهذه جولة حول أجمل ما أطلت به:
كامالا هاريس
- أثناء حلف اليمين
ارتدت كامالا هاريس فستانًا أرجوانيًا ومعطفًا من كريستوفر جون روجرز، أثناء أداء القسم كنائب للرئيس.
ارتدت كامالا هاريس فستانًا أرجوانيًا ومعطفًا من كريستوفر جون روجرز، أثناء أداء القسم كنائب للرئيس.
كامالا هاريس
- سترو قوس قزح بمسيرة الفخر 2019
أثناء تحية هاريس للناس في مسيرة الفخر السنوية في سان فرانسيسكو في يونيو 2019، لفتت الأنظار بسترة بألوان قوس قزح، وقرنت السترة الجريئة المبهرة، من تصميم Levi's، مع جينز فاتح، وحذاءها الرياضي كونفيرس.
أثناء تحية هاريس للناس في مسيرة الفخر السنوية في سان فرانسيسكو في يونيو 2019، لفتت الأنظار بسترة بألوان قوس قزح، وقرنت السترة الجريئة المبهرة، من تصميم Levi's، مع جينز فاتح، وحذاءها الرياضي كونفيرس.
كامالا هاريس
- بدلة رمادية 2019
في عام 2019، ارتدت نائبة الرئيس المنتخب هاريس بدلة رمادية منقوشة كلاسيكية، وقد ارتدتها عدة مرات خلال الحملة الانتخابية أيضًا.
في عام 2019، ارتدت نائبة الرئيس المنتخب هاريس بدلة رمادية منقوشة كلاسيكية، وقد ارتدتها عدة مرات خلال الحملة الانتخابية أيضًا.
كامالا هاريس
- فستان في حفل جوائز جلامور 2018
ظهرت هاريس في حفل توزيع جوائز جلامور للسيدات لعام 2018 مرتديًة فستانًا أسود بطول الركبة وأكمام بارزة في المؤتمر الوطني NAACP.
ظهرت هاريس في حفل توزيع جوائز جلامور للسيدات لعام 2018 مرتديًة فستانًا أسود بطول الركبة وأكمام بارزة في المؤتمر الوطني NAACP.
كامالا هاريس
- ثوب بحفل توزيع الأوسكار 2015
حضرت هاريس حفل توزيع الجوائز أوسكار، بثوب مرصع بالترتر في 2015، جنبًا إلى جنب مع زوجها دوج إمهوف.
حضرت هاريس حفل توزيع الجوائز أوسكار، بثوب مرصع بالترتر في 2015، جنبًا إلى جنب مع زوجها دوج إمهوف.
كامالا هاريس
- ثوب أسود لامع في 2013
أثناء عملها كمدعي عام لولاية كاليفورنيا في عام 2013، ارتدت كامالا هاريس ثوبًا أسود لامعًا مع أكمام شفافة لحفل افتتاح جائزة Breakthrough Prize.
الفستان اللامع بعيد كل البعد عما نراه عادة نائبة الرئيس هاريس ترتديه اليوم، لكنها لا تزال تُظهر شخصيتها، واستكملت الطلة بمجوهرات ذهبية وبيضاء وحقيبة كلتش سوداء بسيطة.
أثناء عملها كمدعي عام لولاية كاليفورنيا في عام 2013، ارتدت كامالا هاريس ثوبًا أسود لامعًا مع أكمام شفافة لحفل افتتاح جائزة Breakthrough Prize.
الفستان اللامع بعيد كل البعد عما نراه عادة نائبة الرئيس هاريس ترتديه اليوم، لكنها لا تزال تُظهر شخصيتها، واستكملت الطلة بمجوهرات ذهبية وبيضاء وحقيبة كلتش سوداء بسيطة.