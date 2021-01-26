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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الوقار مع الأناقة.. أفضل لحظات الموضة لكامالا هاريس (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:54 م
كامالا هاريس
كامالا هاريس
مارسيل نظمي
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على الرغم من أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترتدي في أغلب الأحيان بدلات رسمية وقورة، محاولة توصيل رسائل من خلال ما تقوله وليس ما ترتديه، إلا أن هناك أوقات كثيرة ظهرت بكامل أناقتها، وارتدت فساتين ملفتة، وفي الحالتين نجحت "كامالا" في اثبات أن اختيارات الأسلوب المدروس للأزياء يمكنها أن تجعل الكلمات القوية أكثر تأثيرًا، وهذه جولة حول أجمل ما أطلت به:
كامالا هاريس
كامالا هاريس
- أثناء حلف اليمين

ارتدت كامالا هاريس فستانًا أرجوانيًا ومعطفًا من كريستوفر جون روجرز، أثناء أداء القسم كنائب للرئيس.
كامالا هاريس
كامالا هاريس
- سترو قوس قزح بمسيرة الفخر 2019

أثناء تحية هاريس للناس في مسيرة الفخر السنوية في سان فرانسيسكو في يونيو 2019، لفتت الأنظار بسترة بألوان قوس قزح، وقرنت السترة الجريئة المبهرة، من تصميم Levi's، مع جينز فاتح، وحذاءها الرياضي كونفيرس.
كامالا هاريس
كامالا هاريس
- بدلة رمادية 2019

في عام 2019، ارتدت نائبة الرئيس المنتخب هاريس بدلة رمادية منقوشة كلاسيكية، وقد ارتدتها عدة مرات خلال الحملة الانتخابية أيضًا.
كامالا هاريس
كامالا هاريس
- فستان في حفل جوائز جلامور 2018

ظهرت هاريس في حفل توزيع جوائز جلامور للسيدات لعام 2018 مرتديًة فستانًا أسود بطول الركبة وأكمام بارزة في المؤتمر الوطني NAACP.
كامالا هاريس
كامالا هاريس
- ثوب بحفل توزيع الأوسكار 2015

حضرت هاريس حفل توزيع الجوائز أوسكار، بثوب مرصع بالترتر في 2015، جنبًا إلى جنب مع زوجها دوج إمهوف.
كامالا هاريس
كامالا هاريس
- ثوب أسود لامع في 2013

أثناء عملها كمدعي عام لولاية كاليفورنيا في عام 2013، ارتدت كامالا هاريس ثوبًا أسود لامعًا مع أكمام شفافة لحفل افتتاح جائزة Breakthrough Prize.

الفستان اللامع بعيد كل البعد عما نراه عادة نائبة الرئيس هاريس ترتديه اليوم، لكنها لا تزال تُظهر شخصيتها، واستكملت الطلة بمجوهرات ذهبية وبيضاء وحقيبة كلتش سوداء بسيطة.

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