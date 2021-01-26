«الحريري»: الاعتداءات الحوثية على الرياض رسائل إيرانية هدفها التخريب
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:57 ص
مروة عنبرطباعة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الحوثية على العاصمة السعودية الرياض، رسائل إيرانية مدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لأزمة اليمن.
وقال «الحريري»، في تصريحات صحفية: «متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أيا كان مصدرها»، وفقًا لموقع «النشرة» اللبناني.
واعترضت قوات التحالف ودمرت صاروخا أطلقته الجماعة الحوثية باتجاه الرياض.
وقال «الحريري»، في تصريحات صحفية: «متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أيا كان مصدرها»، وفقًا لموقع «النشرة» اللبناني.
واعترضت قوات التحالف ودمرت صاروخا أطلقته الجماعة الحوثية باتجاه الرياض.