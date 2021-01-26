«الحريري»: الاعتداءات الحوثية على الرياض رسائل إيرانية هدفها التخريب

أكد رئيس ​الحكومة​ اللبنانية المكلف ​سعد الحريري، اليوم الثلاثاء،​ أن الاعتداءات الحوثية على العاصمة السعودية ​الرياض،​ رسائل إيرانية مدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لأزمة ​اليمن​.وقال «الحريري»، في تصريحات صحفية: «متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أيا كان مصدرها»، وفقًا لموقع «النشرة» اللبناني.واعترضت قوات التحالف ودمرت صاروخا أطلقته الجماعة الحوثية باتجاه الرياض.