غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية للمطارات والملاحة الجوية

تعقد غدا الأربعاء، الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، وحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة.ومن المقرر أن تعتمد العمومية في اجتماعها نتائج أعمال السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ في يونيو من العام الماضي.كما تعتمد الجمعية العمومية في اجتماع الأربعاء صرف نسبة من الأرباح للعاملين بالقائمة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها والتى قدرت بصرف ٥ شهور لجميع العاملين بشركة ميناء القاهرة والملاحة الجوية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد أن حققت أرباح مالية بلغت مليارا ونصف المليار جنيه.