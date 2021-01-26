أمن القليوبية: فيديو ترويع الفتيات بالكلاب قديم ولا توجد بلاغات

كشف مصدر أمنى مسؤول بمديرية أمن القليوبية أن الفيديو المتداول على صفحات الفيس البوك والتواصل الاجتماعي لشباب يرهبون فتيات بكلاب وتعرض بعضهن للإغماءات فيديو قديم جدا وأنه كان في منطقة الفلل في الدائرة الواقعة ضمن مركز شرطة بنها ولم تتلق المديرية اي بلاغات بشان التضرر من هذه الواقعة في حينه.كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا فيديو لمجموعة من الشباب بمنطقة الفلل داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية يصطحبون كلابا ويقومون بإرهاب عدد من الفتيات أثناء مرورهن بالشارع.وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب بحالة من الضحك وهم يطلقون الكلاب على الفتيات أثناء مرورهن بالشارع وسط حالة من الذعر والخوف من الفتيات اللائي سارعن بالهروب وأخريات تعرضن لحالة إغماء من شدة الخوفوطالب مستخدمو التواصل الاجتماعي على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمدينة بنها بضرورة ضبط هؤلاء الشباب ومحاكمتهم بتهمة ترويع الأمن وبث الخوف للمارة بالشارع