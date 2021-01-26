«الكهرباء»: 721 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع المنيا في 6 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنفاق 721 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة المنيا نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 حتى 2020.وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف شاطر، أنه في نطاق محافظة المنيا إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، خلال الفتره من عام 2014 حتى عام 2020، بلغ عدد المشتركين حوالي 1.3 مليون مشتركبزياده قدرها 196 ألف مشترك عن عام 2014، وتم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركينباستثمارات بلغت 721 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ 15 موزعا جديدا و400 محول، وإضافة قدرة 265.2 م.ف.أ، بالإضافه إلى 315 كشكا معدنيا وتركيب 3785 عامود جهد متوسط و4372 عامود جهد منخفض.وتابع، انه جرى تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالي 518.7 كم كابلات و4230 كم موصلات، وأعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالي 26.2 كم كابلات و1524 كم موصلات، فضلا عن 100 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفة 80 مليون جنيه بطول 68 كيلومتر.وفي مجال مواكبة التطور التكنولوجي ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التي كانت من أهم مشاكل العملاء، تم تركيب 470 ألف عداد مسبق الدفع و8520 عدادا ذكيا، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات آداء مراكز الخدمة وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، مع تطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى معيشة القرى الأكثر احتياجًا، وجه وزير الكهرباء بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه، وفي هذا الصدد تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطويرلشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسبة ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، مع إنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادي مشاكل الخطوط الطويلة،وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالي 28 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى (أولاد الشيخ، الشيخ مسعود، المغربي، شيبة، زعبرة، الشيخ عبادة)، وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.