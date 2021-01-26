وزيرا الري والزراعة يصلان المنيا لتفقد بعض المشروعات

وصل منذ قليل، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة المنيا في زيارة لتفقد بعض المشروعات.كان في استقبال الوزيرين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث استهل الوزيران زيارتهما بزياة مصنع سكر القنال بمركز ملوي، واستمعا لشرح من المسئولين بالمصنع عن مراحل الزراعة والري.كما يزور الوزيران مزرعة الري الحديث وعدد من الترع التي تم الانتهاء من تبطينها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، كما سيتفقد وزير الري عدد من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.