تصميم الأثاث الطبي.. دورة تدريبية لـ«تطبيقية حلوان»

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية، دورة دراسات حرة في تصميم الأثاث الطبي أونلاين مدتها 40 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يحاضرها الدكتور وائل جليل، والأستاذ الدكتور وليد إبراهيم.وأكدت الدكتورة ميسون قطب، أن كلية الفنون التطبيقية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب الذي يساهم في مواكبة سوق العمل واكساب الخبرات وتنمية المهارات بشكل كبير، بجانب المساهمة في رفع مستوى الصناعة المحلية.وأوضحت الأستاذة الدكتورة داليا فكري، أن الدورة التدريبية تتضمن دراسة أنواع الأثاث الطبي ومستوياتها والخصائص الوظيفية لكل نوع ومكوناته، بجانب تقديم دراسة أرجونومية الأثاث الطبي (الأنثربومترية، المدى الحركي، السيكولوجية، الوبائية، البيئية)، بالإضافة إلى عرض كيفية التصميم من خلال اتباع أسلوب 4W&H، وكذلك عرض دراسة تطبيقية على إحدى نماذج الأثاث الطبي.