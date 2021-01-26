حنان مطاوع ممنوعة من الخروج من معسكر «ورد» لمدة شهرين ونصف

تحتفل النجمة حنان مطاوع ببدء بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "ورد"، الذي تخوض البطولة المطلقة للسباق الرمضاني للمرة الأولى في مشوارها الفني، اليوم الثلاثاء، بعد تصوير عدة مشاهد افتتاحية خلال الساعات الماضية.واتفق مخرج العمل شادي أبو شادي مع الفنانة على تواجدها وطاقم عمل المسلسل كله، في معسكر مغلق حتى الانتهاء من العمل حيث يتبقى شهرين ونصف على الموسم الرمضاني، وسيتم تصوير نصف حلقة يوميا في سابقة لم تحدث كثيرا مما يسبب ذلك عبئا كثيرا على طاقم العمل.وانتهت حنان مطاوع، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي، من كل البروفات التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين من خلال جلسات مشتركة، وساعد طاقم العمل على خوض التجربة الصعبة أن معظم مشاهد العمل داخلية تستغرق وقتا أقل في التصوير.