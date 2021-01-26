جامعة أسيوط: حركة تعيينات جديدة بعدد من الكليات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدد من القرارات الجديدة بمختلف كليات الجامعة، التي نصت على تعيين عدد من الوكلاء الجدد أو رؤساء الأقسام.وتضمنت القرارات تعيين الدكتور عادل إبراهيم أحمد الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لحين بلوغه السن القانونية للمعاش.كما تضمن تعيين الدكتور خالد جمال أحمد الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق رئيساَ للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، وكذلك تجديد تعيين الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة مديرًا لمركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.