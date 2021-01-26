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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطلين ضبطا بحوزتهما مخدرات بشبين القناطر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:51 ص
حبس
حبس
صلاح حسنى
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أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس عاطلين بشبين القناطر لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات وضبهم وبحوزتهم كيلو شادو وهيروين، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات 15 يوما.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حداد إدارة البحث الجنائي بالقليوبية يفيد القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والشادو.

تمكن المقدم محمد فتحى رئيس مباحث شبين القناطر من ضبط المتهمين وهما "م.ج.ع" 42 سنة عاطل، ومقيم عزبة الشقرى دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 600 جرام، ومبلغ مالي 130 جنيهًا وهاتفًا محمول و"و.م.ن" 29 سنة عاطل، ومقيم كفر شبين دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام ومبلغ مالي 110 جنيهات وهاتف محمول.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة وقاضي المعارضات الذي جدد حبسهما.

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