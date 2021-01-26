مقتل وإصابة 10 في انفجار بأحد أسواق تل أبيض السورية

شهدت مدينة تل أبيض السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، اليوم الثلاثاء، انفجارًا عنيفًا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار وقع في سوق قرب دوار البلدية ضمن المدينة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرين بجراح كحصيلة أولية.ولم ترد معلومات مؤكدة إذا ما كان الانفجار جرى عبر انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف، أم أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بشخص كان ينوي زراعتها بالمنطقة.كما لقي قيادي ضمن الفيلق الأول التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، مصرعه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.