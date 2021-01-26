إزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية) عن إزالة 6 حالات تعدٍّ على مساحة 935م٢ عبارة عن:- تنفيذ 3 حالات إزالة فورية في المهد تعدٍّ علي أرض زراعية علي مساحة 560م عبارة عن شدة خشبية ومبني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبوالمطامير.كما تمت إزالة حالة تعدٍّ علي أرض زراعية بمساحة 200م٢ عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بعزبة توتو وزيتون بمركز إدكو، كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمحل من الطوب الأحمر بمساحة 32 مترًا مربعًا، وإزالة حالة تعدٍّ علي الأرض الزراعية علي مساحة 143 مترًا بالمحمودية.