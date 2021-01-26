محافظ القليوبية يقود حملة لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع مدينة شبرا الخيمة بحيي شرق وغرب؛ للاطمئنان ومتابعة مستوى النظافة في الشوارع ورفع الإشغالات.استهل المحافظ جولته بتفقد المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطن.وجدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا مقامة على مساحة 2 فدان، بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حيي شرق وغرب شبرا الخيمة.كما تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما ومنطي، وشارع مسجد الرحمة وأرض الجنينة بحي غرب شبرا الخيمة.وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة