رئيس محكمة القاهرة الجديدة يصدر تعليمات بمقرات انعقاد الجلسات

أصدر رئيس محكمه القاهرة الجديدة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، قرار جديدًا بشأن تنظيم العمل ونقل مقار انعقاد الجلسات.وتضمن القرار أنه بمناسبة القرار الوزاري رقم 8594 لسنه 2020 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر الماضي والقرار الوزاري رقم 595 لسنه 2020، بناء عليه يتم نقل مقر انعقاد جلسات مدني وصحة توقيع المطرية من مجمع محاكم مدينه نصر، إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة وذلك اعتبارا من 202126 الدائرة 10 السبت.كما يتم نقل مقر انعقاد جلسات اسره المطرية السلام المرج من مجمع محاكم مدينة نصر ومجمع محاكم القاهرة الجديدة، الى مجمع محاكم مصر الجديدة وذلك اعتبارا من 202126.، الدائرة 5 الأربعاء، والدائرة 6 السبت والأحد والاثنين، والدائرة 9 الثلاثاء والأربعاء والخميس، والدائرة 10 السبت والأحد والاثنين، والدائرة 12 الثلاثاء.