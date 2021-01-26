تشكيل فريق بحث أمني لكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة الإسماعيلية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مختفي منذ 45 يوما ملقاة في ترعة الإسماعيلية وملفوف في جوال. وقد عثر عليها بالصدفة اثناء عمليات البحث عن شاب الشرقية الغريق في حادث كوبري الزوامل الشهير إعلاميا بـ "عريس الشرقية".وشكلت أجهزة الأمن بالقليوبية فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية لكشف غموض الواقعة حيث تم وضع خطة بحث تتضمن حصر آخر مشاهدات للمجني عليه قبل اختفاءه وكشف ملابسات الواقعة.وكشفت التحريات التحريات الأولية أن الشاب المعثور على جثته يدعى محمد مجدى 22 سنة يتيم الأبوين مقيم بعزبة رستم بحى شرق شبرا الخيمة وكان قد اختفى منذ 45 يوما "ولم يتوصل أحد لمصيره وأنه أثناء البحث عن ضحية حادث منقولات العفس بكوبري الزوامل بالشرقية والذي غرق فيه أحد الشباب عثرت قوات الإنقاذ النهري على جوال وداخله جثة تبين أنها للشاب محمد مجدي بدون أى ملامح وعندما تم نشر ملابسه علي الفيس تعرف عليه أقاربه وأصدقاؤه وتم تسليم الجثة لأحد أفراد عائلته ودفنهفيما أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد وقت وسبب الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.وكانت أجهزة الإنقاذ النهرى بالقليوبية والشرقية قد نجحت في العثور على جثة الشاب محمد مجدى من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والمبلغ باختفائه من 45 يوما داجل جوال خلال بحثهم عن جثمان الشاب الذى غرق خلال انقلاب سيارة لنقل منقولات الزوجية بالشرقيةيذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشبرا الخيمة قد تدالوا صورا للشاب وصورا بنفس الملابس التى اختفى بها منذ هذه الفترة وحتى تم العثور على جثته بمياه ترعة الإسماعيلية خلال البحث عن غريق فى حادث إنقلاب سيارة نقل منقولات زوجية بترعة الإسماعيلية بالشرقية.