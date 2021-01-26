رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل فريق بحث أمني لكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة الإسماعيلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:46 ص
جريدة الدستور
صلاح حسنى
طباعة
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مختفي منذ 45 يوما ملقاة في ترعة الإسماعيلية وملفوف في جوال. وقد عثر عليها بالصدفة اثناء عمليات البحث عن شاب الشرقية الغريق في حادث كوبري الزوامل الشهير إعلاميا بـ "عريس الشرقية".

وشكلت أجهزة الأمن بالقليوبية فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية لكشف غموض الواقعة حيث تم وضع خطة بحث تتضمن حصر آخر مشاهدات للمجني عليه قبل اختفاءه وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات التحريات الأولية أن الشاب المعثور على جثته يدعى محمد مجدى 22 سنة يتيم الأبوين مقيم بعزبة رستم بحى شرق شبرا الخيمة وكان قد اختفى منذ 45 يوما "ولم يتوصل أحد لمصيره وأنه أثناء البحث عن ضحية حادث منقولات العفس بكوبري الزوامل بالشرقية والذي غرق فيه أحد الشباب عثرت قوات الإنقاذ النهري على جوال وداخله جثة تبين أنها للشاب محمد مجدي بدون أى ملامح وعندما تم نشر ملابسه علي الفيس تعرف عليه أقاربه وأصدقاؤه وتم تسليم الجثة لأحد أفراد عائلته ودفنه

فيما أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد وقت وسبب الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الإنقاذ النهرى بالقليوبية والشرقية قد نجحت في العثور على جثة الشاب محمد مجدى من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والمبلغ باختفائه من 45 يوما داجل جوال خلال بحثهم عن جثمان الشاب الذى غرق خلال انقلاب سيارة لنقل منقولات الزوجية بالشرقية

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشبرا الخيمة قد تدالوا صورا للشاب وصورا بنفس الملابس التى اختفى بها منذ هذه الفترة وحتى تم العثور على جثته بمياه ترعة الإسماعيلية خلال البحث عن غريق فى حادث إنقلاب سيارة نقل منقولات زوجية بترعة الإسماعيلية بالشرقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»