التضامن: مليار جنيه لتوفير فرص عمل للشباب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتجه لتعزيز برامج التمكين الاقتصادى من خلال برنامج "فرصة".ولفتت إلى أنه يتم إدراج "فرصة" مع كل البرامج مثل حياة كريمة، العمالة غير المنتظمة، تنمية الأسرة، تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن "فرصة" يعد منهجية عمل أكثر منه برنامجًا، مؤكدة أن ميزانية البرنامج تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه.وأوضحت فى تصريحات، أنه يتم منح فرصة للمرفوضين من تكافل وكرامة لتشجيع شباب هذه الأسر على العمل، لافتة إلى أن 44% من مستفيدي الدعم قادرين على العمل فى سن الشباب، ويتم استهدافهم فى الأول، كما توفر الوزارة أيضًا فرص عمل لأمهات أطفال المدارس.