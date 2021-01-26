البرلمان التونسي يبدأ جلسة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة

بدأ البرلمان التونسي، منذ قليل، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري.يأتي هذا فيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، كما لوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.ومن الرافضين لتعديل رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، للحكومة كتل التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، والحزب الدستوري الحر.