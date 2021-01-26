ترحيب أمريكي وأوروبي باستئناف المفاوضات التركية اليونانية

أشاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باستئناف المحادثات الاستكشافية، بين اليونان وتركيا التي جرت أمس الاثنين، والتي أنهت توقفًا استمر خمس سنوات بعد أشهر من التوترات بشأن شرق البحر المتوسط، وفقا لما نقله موقع أحوال.يأتي هذا فيما التقى مسؤولون أتراك ويونانيون في إسطنبول، لحل الخلافات الطويلة الأمد بين الدول المجاورة بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة، فضلًا عن حقوق الطاقة والمجال الجوي.ونقلت مواقع حكومية تركية عن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد، إن المفاوضات "خطوة مهمة نحو دفع وتعزيز الحوار والتعاون بيننا".كما أشادت الحكومة الأمريكية بالمحادثات، قائلة إنها تدعم كل الجهود للحد من التوتر في شرق البحر المتوسط، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على "تويتر": "ترحب الولايات المتحدة.. بالتزام الحكومتين بهذه العملية".ولم يتم الكشف عن أجندة المحادثات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وقال مصدر دبلوماسي يوناني لرويترز إنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المفاوضات في أثينا دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.ويقول مراقبون إن استئناف المحادثات يمثل اختبارًا لجهود أنقرة لتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي دعم اليونان وهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه البحرية التي تطالب بها أثينا وحكومة قبرص.