رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترحيب أمريكي وأوروبي باستئناف المفاوضات التركية اليونانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:39 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أمينة ذكى
طباعة
أشاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باستئناف المحادثات الاستكشافية، بين اليونان وتركيا التي جرت أمس الاثنين، والتي أنهت توقفًا استمر خمس سنوات بعد أشهر من التوترات بشأن شرق البحر المتوسط، وفقا لما نقله موقع أحوال.

يأتي هذا فيما التقى مسؤولون أتراك ويونانيون في إسطنبول، لحل الخلافات الطويلة الأمد بين الدول المجاورة بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة، فضلًا عن حقوق الطاقة والمجال الجوي.

ونقلت مواقع حكومية تركية عن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد، إن المفاوضات "خطوة مهمة نحو دفع وتعزيز الحوار والتعاون بيننا".

كما أشادت الحكومة الأمريكية بالمحادثات، قائلة إنها تدعم كل الجهود للحد من التوتر في شرق البحر المتوسط، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على "تويتر
": "ترحب الولايات المتحدة.. بالتزام الحكومتين بهذه العملية".

ولم يتم الكشف عن أجندة المحادثات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وقال مصدر دبلوماسي يوناني لرويترز إنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المفاوضات في أثينا دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويقول مراقبون إن استئناف المحادثات يمثل اختبارًا لجهود أنقرة لتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي دعم اليونان وهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه البحرية التي تطالب بها أثينا وحكومة قبرص.

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»