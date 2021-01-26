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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بمشهد في مسلسل لؤلؤ.. أحمد زاهر يعود بشخصية «فتحي البرنس»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:37 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
حسين الجندي
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ظهر الفنان أحمد زاهر متألقا من خلال مسلسل لؤلؤ والذي يقوم ببطولته حاليا أمام النجمة مي عمر، ويتم عرضه بشكل مستمر؛ حيث شهد العمل والحلقة الجديدة منه تطورا كبيرا في التفاعل الجماهيري مع المسلسل خاصة مع قرب عرض الحلقات الأخيرة إضافة إلى مشاهد تألق فيها أحمد زاهر أمام الفنانة هيدي كرم التي تقدم شخصية داليا زوجته.

فتحي البرنس يعود في مسلسل لؤلؤ

ظهر أحمد زاهر متألقا بمشهد كان أشبه بأدوار الشر الشهيرة له وخاصة مؤخرا عندما ظهر بشخصية فتحي البرنس في مسلسل البرنس أمام محمد رمضان حيث أشهر غضبه في وجه زوجته داليا بمسلسل لؤلؤ عندما علمت أنه تزوج من لؤلؤ الشخصية التي تقدمها الفنانة مي عمر؛ بينما ظهر زاهر بشخصية "طارق نصار" في مشهد لاقى إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خاصة "فيسبوك".

وضمن الحلقة الجديدة من مسلسل لؤلؤ الذي يعرض على شاشة قناة أون ظهر الفنان أدوار بشخصية مجدي هلال، والذي يقوم فيها مدير أعمال لؤلؤ الفنانة مي عمر عندما ذهب إلي "بودا" الشخصية التي يقدمها الفنان محمد الشرنوبي بينما وجد هناك صديقتها "مروة" التي تفاجئ لها ليخرج "بوودا" من الموقف بطريقة ذكية.

وبالعودة إلى مشاهد طارق نصار الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر؛ ظهر متحولا في تفاصيل الشخصية خاصة في تعامله مع لؤلؤ أو تعامله مع داليا لتجد احمد زاهر في هذا العمل متجددا ومختلفا يذكرنا بأدائه الرائع الذي قدمه من قبل في مسلسل البرنس برمضان 2020 ولكن بأسلوب مختلف.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب أحمد زاهر ومي عمر عدد كبير من الفنانين من بينهم إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر؛ وآخرون.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ هو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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