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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول عسكري أمريكي: نرغب في تعزيز العلاقات مع السودان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:39 ص
السفير أندرو يونج
السفير أندرو يونج
وكالات
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يواصل السفير أندرو يونج، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، اليوم الثلاثاء زيارته للسودان،
التي بدأها يوم أمس.

ونقلت صفحة القيادة على موقع "تويتر" اليوم عنه القول:"هذه بداية جديدة وبداية علاقة متجددة بين الولايات المتحدة والسودان، إنها رحلة نريد القيام بها معا، مضيفا إننا نرغب في تعميق علاقتنا وتوسيعها".

ويبحث المسؤول الأمريكي خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات بين السودان والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة حذفت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي، ومن ثم تم رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم.

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