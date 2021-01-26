المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، معاقبة خادم بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بهتك عرض فتاة قاصر في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.حملت القضية رقم 10199 لسنة 2020 جنايات المعادي والمقيدة برقم 1107 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، وجاء بها وفقًا ما ورد في أقوال والدة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 18 عامًا، انها تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، حيث قالت أنها عقب عودتها من العمل بشكل مفاجئ، دخلت إلى غرفة ابنتها، حيث شاهدت الخادم «عاريا».وأضافت السيدة في التحقيقات، قائلة: «عثرت على آثار سائل منوي على ملابس ابنتي»، لافتة إلى أنها واجهت الخادم فاعترف بهتك عرض ابنتها على مدار عام ونصف العام، حيث كان يستغل وجوده في المنزل بصحبة المجني عليها بمفردهما، ويتوجه إلى غرفة نومها وأثناء استغراقها في النوم يقوم بتجريدها من ملابسها ويتحرش بها».وتابعت بأن ابنتها أخبرتها بأنها كانت تشعر بالخوف وتظهر أنها نائمة خوفا من قتلها على يد المتهم، وتابعت أن المتهم يعمل لدى المجني عليها منذ 4 سنوات، وأنه ارتكب الواقعة منذ أن كانت الفتاة صغيرة ويستغل عمله ووجوده داخل المنزل بصحبة الفتاة بمفردها ويقوم بتجريدها من ملابسها ويهتك عرضها كرها.