الدفاع التركية تعلن افتتاح مركز صحي في إقليم كوسوفو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البعثة التركية العسكرية ضمن قوات حفظ السلام في إقليم كوسوفو، افتتحت أمس الإثنين، مركزًا صحيًا بهدف خدمة سكان الإقليم، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.وقالت وزارة الدفاع التركية: إنه «جرى افتتاح مركز الدكتور مندوح كالوشي للرعاية الصحية الأسرية، وتسليمه إلى السلطات في إقليم كوسوفو، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه».وتابع البيان: «ترميم المركز هو أحد مشاريع التعاون المدني العسكري، وجاء ضمن مشروع لدعم القطاع الصحي في كوسوفو من قبل البعثة التركية العسكرية.