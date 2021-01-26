رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك: لن نخفف قيود كورونا حاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:30 ص
التشيك
التشيك
أ ش أ
طباعة
ذكرت الحكومة التشيكية أنها غير مستعدة للتخفيف من القيود التي فرضتها في أواخر شهر ديسمبر الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد إلا في حال انخفاض أعداد المصابين بكوفيد-19 والمتواجدين في المستشفيات بالبلاد إلى أقل من 3 آلاف شخص.

وأفاد راديو "براغ" الدولي اليوم الثلاثاء، بأن حوالي 5852 شخصا يتواجدون حاليا في المستشفيات؛ لتلقي العلاج جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وانخفض مؤشر المخاطر لكوفيد-19 في جمهورية التشيك اليوم بشكل طفيف من 69 إلى 68 من أصل 100 نقطة، ما يمثل المستوى الرابع على مقياس الطوارئ المكون من 5 مستويات لليوم الـ13 على التوالي، إلا أنه لا تزال القيود التي تتوافق مع المستوى الخامس، وتم فرضها في وقت سابق سارية حتى الآن.

موضوعات متعلقة

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

«إغماء مفاجئ وبلع لسان».. القصة الكاملة لوفاة لاعب نادي السكة الحديد

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»