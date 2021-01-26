مصممة أزياء تعيد تصميم سترة كامالا هاريس بأحجار الراين

بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس جو بايدن عن اختيار كامالا هاريس نائب الرئيس، قامت مصممة أزياء تدعى إيما لورين فاوسولو، بإعادة إنشاء سترة مرصعة بأحجار الراين بألوان قوس قزح لافتة للنظر، ارتدتها هاريس في موكب سان فرانسيسكو برايد في عام 2019.بداية مشروع "إيما" كانت بعد تشخيص إصابة جوناثان زوجها بالسرطان، وكان على وشك بدء العلاج الكيميائي، ز رأت أن المشروع وسيلة هامة لمواجهة الأجواء المرهقة.وقالت " فاوسولو" لموقع "yahoo" أنه مع كل الأخبار التي تدور حول كامالا، صادفت صورًا لها وهي ترتدي سترة بألوان قوس قزح في مهرجان سان فرانسيسكو برايد في عام 2019، وكنت بحاجة إلى شيء ما لإبقائي مشغولة حتى لا أكون قلقة للغاية، وكان لدي الكثير من الوقت في المنزل، وبدا أنه توقيت جيد للاحتفال بمن كنا نأمل.استغرق الأمر من فاسولو 22 أسبوعًا لإكمال السترة المزينة بحوالي 35000، من أحجار الراين من سواروفسكي المصنوعة يدويًا، انتهت ليلة تنصيب بايدن وهاريس، مضيفة أن "هذه السترة هي القطعة الأولى التي أضفت فيها أحجار الراين إلى الملابس، والآن أريد إضافة أحجار الراين إلى كل ما أرتديه".