رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مصممة أزياء تعيد تصميم سترة كامالا هاريس بأحجار الراين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:24 ص
إيما لورين فاوسولو
إيما لورين فاوسولو
مارسيل نظمي
طباعة
بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس جو بايدن عن اختيار كامالا هاريس نائب الرئيس، قامت مصممة أزياء تدعى إيما لورين فاوسولو، بإعادة إنشاء سترة مرصعة بأحجار الراين بألوان قوس قزح لافتة للنظر، ارتدتها هاريس في موكب سان فرانسيسكو برايد في عام 2019.

بداية مشروع "إيما" كانت بعد تشخيص إصابة جوناثان زوجها بالسرطان، وكان على وشك بدء العلاج الكيميائي، ز رأت أن المشروع وسيلة هامة لمواجهة الأجواء المرهقة.

وقالت " فاوسولو" لموقع "yahoo" أنه مع كل الأخبار التي تدور حول كامالا، صادفت صورًا لها وهي ترتدي سترة بألوان قوس قزح في مهرجان سان فرانسيسكو برايد في عام 2019، وكنت بحاجة إلى شيء ما لإبقائي مشغولة حتى لا أكون قلقة للغاية، وكان لدي الكثير من الوقت في المنزل، وبدا أنه توقيت جيد للاحتفال بمن كنا نأمل.

استغرق الأمر من فاسولو 22 أسبوعًا لإكمال السترة المزينة بحوالي 35000، من أحجار الراين من سواروفسكي المصنوعة يدويًا، انتهت ليلة تنصيب بايدن وهاريس، مضيفة أن "هذه السترة هي القطعة الأولى التي أضفت فيها أحجار الراين إلى الملابس، والآن أريد إضافة أحجار الراين إلى كل ما أرتديه".

موضوعات متعلقة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»