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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إرسال اشتراطات البناء الجديدة للمحافظين للمراجعة خلال 72 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:21 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، إلى كافة المحافظات للحصول علي أي ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة، تمهيدًا لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير التعليم العالي، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الاستمرار في تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان،

وأشار"شعراوي" إلى ضرورة التأكيد على أهمية عنصر الوقت في انهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين، وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة في عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الإجراءات، وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.

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