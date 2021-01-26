مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

لقيت فتاة مصرعها، وأصيبت 9 أخريات بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة نقل، وسيارة «ميكروباص» بطريق المنصورية في الجيزة.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المنصورية.انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ميكروباص يستقلها عدد من الفتيات في طريقهن للعمل بإحدى المزارع، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 9 أخريات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة النقل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.