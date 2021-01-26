المشيشي أمام البرلمان اليوم للحصول على ثقته للتعديل الوزاري

يستعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء، للوقوف امام البرلمان التونسي للحصول على الثقة بشأن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه قبل نحو أسبوعين.لكن ثمة معطيات تربك الموعد، وتبعثر أوراق المشيشي، فقبل ساعات لا أكثر من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.كما لوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.ويبدو أنه لا شيء محسوم حتى اللحظة، لكن هناك كتل وجهت اتهاماتها صراحة للمشيشي بتعزيز الحكومة بمن وصفتهم بالفاسدين نزولا عند رغبة أطراف سياسية تدعمه.ومن الرافضين لتعديل المشيشي الحكومي كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس والحزب الدستوري الحر.