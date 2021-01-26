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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط شكاوي العمالة غير المنتظمة 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:19 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
الدستور
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ننشر رابط شكاوى العمالة غير المنتظمة، بحث مازال البحث قائمًا من العمال على مستوى الجمهورية، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن رابط وطريقة تقديم شكاوى العمالة غير المنتظمة لمن لم تصلهم رسائل متابعة بعد التسجيل، ومن جرى استبعادهم والرد عليهم بأنهم غير مستحقين لدعم منحة العمالة غير المنتظمة، التي قررت وزارة القوي العاملة تقديمها للمتضررين من الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الأولى له ومنها توقف بعض الأعمال والأنشطة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طريقة تقديم شكوى للعمالة غير المنتظمة 2021

- الاتصال برقم 142 وهو الرقم الساخن لوزارة القوى العاملة والهجرة وتسجيل الرقم القومي.

- تسجيل شكوى عبر الموقع الرسمي عن طريق الرابط التالي https:www.shakwa.egGCPDefault.aspx

- سيقوم ممثل خدمة العملاء بالاطلاع على اسم المواطن.

- سيبحث أن كان ضمن المستفيدين من المنحة المقررة ويتم الرد عليه.

ماهي خطوات التسجيل للعمالة غير المنتظمة

ويمكن للراغب في التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة التي والدخول عبر الموقع الرسمي في الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على رابط منحة العمالة المتضررة على الرابط التالي: http:www.manpower.gov.eg

- الخطوة الثانية: يجب معرفة أن طبيعة مقدم الطلب لا يتم تغييرها، ومن الطبيعي أن يكون المتقدم للمنحة "مواطنًا".

- الخطوة الثالثة: تسجيل اسم الراغب في طلب المنحة رباعي.

- الخطوة الرابعة: كتابة اسم الوظيفة أو المهنة.

- الخطوة الخامسة: تسجيل الرقم القومي.

- الخطة السادسة: اختيار قطاع الوظيفة.

- الخطة السابعة: اختيار نوع التأمينات.

- الخطة الثامنة: اختيار المهنة.

ماهي شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

- أن يكون الشخص الراغب في المنحة حالته الاجتماعية (أعزب– متزوج– مطلق– أرمل) (إجباري).

- كتابة تاريخ الميلاد.

- كتابة بيانات إضافية (اختياري).

- بيانات الاتصال كتابة رقم التليفون (الأرضي) وكتابة رقم المحمول.

- اختيار المحافظة وكتابة العنوان أوالمركز أو الحي أو المدينة التابع للمحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني إن وجد.

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