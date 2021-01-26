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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 2 مليون و207 آلاف جنيه لـ4414 عاملا بالشرقية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:18 ص
أموال
أموال
دعاء جابر
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قال مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، بتسجيل 57 عاملًا جديدًا، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و207 آلاف جنيه لـ4414 عاملًا من المسجلين.

وأضاف، أن المديرية قامت باستخراج 2029 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 319 محضر سلامة و75 حالة غلق إداري، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1199 منشأة، وأسفر عن تحرير 405 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 330 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 17 شركة، وإعتماد 272 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 331 تفويض ووكالة لشركات بها 455 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استخراج ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 14 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.

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