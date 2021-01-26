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فن

مسلسل في بيتنا روبوت.. نجاح مبدئي للحلقات الأولى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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استمر مسلسل في بيتنا روبوت في تصدر مؤشرات البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب طبيعة العمل الدرامية الكوميدية غير الموجودة على الساحة في الفترة الأخيرة، وذلك منذ بداية عرض المسلسل على شاشة قناة سي بي سي.

مسلسل في بيتنا روبوت

ومع عرض الحلقات الأولى من المسلسل فقد حقق نجاحا كبيرا خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي استقبلت ردود أفعال قوية عن المسلسل إضافة إلى الاحتفال بكل فنان بمفرده و بأداءه الجديد خاصة الفنانة شيماء سيف والفنانة ليلى أحمد زاهر.

وكانت هناك متابعة قوية للمسلسل خاصة في الحلقة الأولى والتي بدأت عن طريق شخصية يوسف الشخصية التي يقدمها الفنان هشام جمال عندما صنع الروبوت، ونجح في ذلك وهي الشخصية التي يقدمها الفنان عمر وهبة مقدما شخصية "لذيذ" والذي يقوم بتوجيه له أي شئ من أجل تنفيذه.

ضمن المشاهد الكوميدية التي جمعت الروبوت "لذيذ" الشخصية التي يقدمها الفنان عمرو وهبة هو عندما ذكر اسم الفنان يوسف الشريف على أنه صديقه الروبوت مثلما حدث في مسلسل النهاية برمضان 2020 وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا.

ويعد من الأعمال الشتوية الجديدة المقدمة للجمهور في الوقت الحالي فيما أنه يحمل عددا من المفاجآت المختلفة في حلقاته المقبلة ويشارك في بطولته كل من الفنانة شيماء سيف وهشام جمال، ليلى احمد زاهر، دلال عبد العزيز، وعمرو وهبه ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت

هو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي، ويجسد فيه الفنان الشاب هشام جمال دور مخترع روبوت خلال أحداث المسلسل ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد كبير من النجوم والنجمات.

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